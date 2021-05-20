القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أنه فى إطار حرصها المستمر علي تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب فقد تقرر تشغيل خدمة جديدة بعربات مميزة اعتبار من السبت المقبل كالآتى:

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تشغيل 4 قطارات جديدة بخطوط الصعيد من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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