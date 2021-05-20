مصدر يكشف عدد الرحلات السعودية لمصر منذ رفع تعليق سفر المواطنين خارج المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني، أن الخطوط السعودية نفذت منذ فتح الطيران إلى مصر -خلال ال 48 ساعة الماضية- حوالي 13 رحلة إلى القاهرة، قادمة من الرياض وجدة والدمام.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن السفر من القاهرة إلى السعودية لا زال معلقاً كما هو دون تغيير لمنع انتشار كورونا، ولا يسمح بالسفر غير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والكوادر الطبية.

وأشار إلى، أن حركة السفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية ما زالت متوقفة، إلا في حالات معينة لها استثناء في السفر من السلطات السعودية، تتضمن الركاب سعودي الجنسية/ والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحاصلة على استثناء بالسفر.

وفي السياق ذاته، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم أول رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية وعلى متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتي الرياض وجدة وذلك بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مؤخرا للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول ومن بينها مصر.

يأتي ذلك عقب إعلان الخطوط الجوية العربية السعودية، استئناف تشغيل رحلاتها الدولية عبر ٤٣ محطة دولية في ٣٠ وجهة حول العالم بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وقالت الخطوط السعودية، إنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، وسيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة انطلاقاً من الرياض إلى حيدر آباد، وانطلاقاً من جدة إلى دكا، أما أولى رحلاتها الدولية القادمة إلى المملكة العربية السعودية فستكون رحلة القاهرة إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.

وأكدت الخطوط السعودية، استعدادها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 واجهة داخلية و43 وجهة دولية، وأن الرحلات من وإلى مدينة جدة سيتم تسييرها من صالة 1 في مطار الملك عبدالعزيز.

وفي سياق متصل، نفت السفارة السعودية بالقاهرة، فرض أي رسوم على المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر.

وأوضحت:"تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء رداً على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضى المصرية ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول فى المطارات المصرية بمبلغ 25 دولار أمريكي والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر".