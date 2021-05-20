شكرا لقرائتكم خبر عن اعتدال درجات الحرارة في مدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مختلف مدن محافظة شمال سيناء حالة من اعتدال درجات الحرارة، بجانب هبوب رياح خفيفة علي مختلف مدن المحافظة ، ساعدت في تلطيف درجات الحرارة .

وتراوحت درجات الحرارة في شمال سيناء ما بين 16 إلى 33 درجة، حيث سجلت العريش عاصمة المحافظة 19 إلى 27 درجة، بينما سجلت رفح 18 إلى 27 درجة، وتراوحت درجة الحرارة في مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 16 إلى 33 درجة.

بدورها، واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، حيث تقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة الظروف الجوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لافتة إلى عدم تلقي الغرفة لأية إخطارات تتعلق بالظروف الجوية.