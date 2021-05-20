شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري استثنائيًا لإدخال المصابين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول، أن المعبر شهد خلال الأيام الماضية، تنقل 1400 مسافر بين مصر وقطاع غزة، من بينهم 12 مصابًا جراء الاعتداءات الإسرائيلية و12 مرافقًا لهم، فضلًا عن إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة.

يذكر أنه تم افتتاح معبر رفح البرى ، الأحد الماضي، استثنائيا بتوجيهات القيادة السياسية لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من قطاع غزة ولإدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع.