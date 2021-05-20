شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن الاجتماعي تصدر 14 ألف فيزا تكافل وكرامة للمستحقين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من البطاقات المميكنة "فيرزا" للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة في مختلف مدن محافظة شمال سيناء.

وقال عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولي بشمال سيناء، أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت فيزا للصرف المباشر للحالات المستحقه لبرنامج " تكافل - وكرامة " وذلك تماشياً مع منظومة الدولة الخاصة "المميكنة والرقمية ".

أضاف مطر، أنه قد شملت 14 الف مواطن من جميع مراكز محافظة شمال سيناء " بئر العبد-العريش -الشيخ زويد -رفح –الحسنة- نخل"، حيث سيتم إستلام "الفيزا كارت" للمواطنين إعتباراً من الاسبوع القادم وفقاً لمحل إقامة كل مواطن بالوحدات الاجتماعية المختصة.