شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كمية من السلع الغذائية الفاسدة في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء حملة صحية موسعة علي المحال التجارية وأماكن تداول الأغذية بمدينة الشيخ زويد ، بناء على تعليمات الدكتور، طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأكد الدكتور، محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، علي قيام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة بالمرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وكيفية تخزين السلع الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للبقالين.

أضاف حسن، أنه خلال الحملة تم ضبط بعض السلع منتهية الصلاحية وإعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلي أنه يتكون الفريق من، أحمد محمد عوض وأحمد محمد سلامة وأيمن محسن ومحمد مصطفى.