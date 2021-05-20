شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شباب نخل تساهم في حملة تطهير وتعقيم المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شاركت ادارة شباب نخل بوسط سيناء، في حملة التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا ، والتى بدأت تحت رعاية المحافظ واشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأعلن فرج حماد مدير إدارة شباب نخل أنه بتوجيهات كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة قامت ادارة شباب نخل بمساهمة الهيئات الشبابية والرياضية بتنفيذ خدمة مجتمعية فى إطار تنفيذ مبادرة تعقيم وتطهير الهيئات الشبابية والرياضية والبنوك ومكاتب البريد وبعض المنشآت، مشيرا الى حملة لتعقيم وتطهير مركز شباب نخل ومكتب البريد وبغض المنشآت في مدينة نخل ، وأنه سيتم استكمال الحملة بتطهير وتعقيم باقى الادارات والمكاتب بمركز ومدينة نخل .

ومما يذكر أن محافظة شمال سيناء بدأت اليوم حملة جديدة للتطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا تحت رعاية المحافظ واشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ومعاونة رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات والمصالح الحكومية ، وتستمر حتى انتهاء الأعمال واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .