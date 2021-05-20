شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مصابًا فلسطينيًا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء علي استمرار استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات المحافظة.

وأشارت المديرية إلى أن 12 مصابًا فلسطينيًا وصلوا الي الأراضي المصرية ، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، لتلقي العلاج في مستشفي العريش العام.

وقالت المديرية أنه وصل ليلة أمس 8 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وهم كلا من: عماد محمد شعبان ( 46 عاما ) ومصاب بحروق، منار عيد أحمد فارس ( 15 عاما ) ومصابة بكسر في الفخذ الأيمن ، عبد السلام محمد محمد ( 48 عاما ) ومصاب بكسر في الفخذ الأيمن ومثبت خارجى في الساعد الأيمن ، صالح أحمد صالح حميد ( 7 سنوات ) ومصاب ببتر أسفل الركبة اليسرى وكسر مفتوح مثبت بالذراع الأيمن، وسام أحمد دياب ( 21 عاما ) ومصاب بتهتك بالكلى اليمني، اسحاق جاسر فياض ( 60 عاما ) ومصاب بكسر مفتوح بالساق اليمنى مع مثبت خارجي، مجاهد حسين محمد ( 6 سنوات ) ومصاب بكسر متهتك في الساق اليمنى، شيماء صلاح على ( 29 عاما ) ومصابة بكسر في عظمة الصابونة وقطع كلى في أربطة الركبة .

أكدت المديرية أن الايام الماضية أستقبل مستشفي العريش العام بشمال سيناء 4 مصابين فلسطينيين وهم كلا من: يزن حازم محمد الصيفي، 5 أعوام، مصاب بكسر مضاعف بالقدم، أحمد إبراهيم عليوة ، 31 عاما، مصاب بكسر مضاعف باليد اليسري، محمد عبد السلام محمد ، 26 عاما، مصاب ببتر بأصابع اليد اليمنى واليسري، أحمد رشاد أحمد السيد،24 سنة، مصاب بكسر في الفقرات العنقية الثالثة والرابعة والخامسة، وتم نقل مصابين منهما لتلقي العلاج في مستشفي معهد ناصر بالقاهرة.

يذكر أنه تم افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا يوم الأحد الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة ، ولادخال المساعدات الى القطاع .