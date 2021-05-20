شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس فى مصر اليوم .. درجة الحرارة تصل 42 وأمطار ببعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تقريرحالة الطقس اليوم الخميس سقوط أمطار على بعض المناطق مع وجود نشاط رياح على العديد من المناطق منها القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس اليوم فى مصر معتدل على مناطق وحار على أخري وشديد الحرارة فى جنوب مصر حيث تصل درجة الحرارة العظمي إلي 42 درجة مئوية في أسوان وإدفو.

تتوقع الأرصاد الجوية فى تقرير أحوال الطقس اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمي متنوعة وتتراوح خلال ساعات النهار بين المدن المصرية وذلك فى تقريرها عن حالة الطقس في مصر تتراوح بين 27 درجة و42 درجة.

وتكون تنبوءات الطقس اليوم weather على السواحل الشمالية معتدل نهارًا ولطيف ليلاً، بينما يكون حار على القاهرة الكبري والوجه البحري فى النهار ولطيف ليلاً، ويصبح شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون طقس لطيف خلال ساعات الليل على شمال الصعيد بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة وإرتفاع الموج من متر إلي متر ونصف والرياح شمالية غربية، وتصبح حالة البحر الأحمر مضطربة الرياح شمالية غربية ويتراوح الموج من مترين ونصف إلي 3 أمتار.

توجد فرصة خلال الظواهر الجوية المتوقعة اليوم بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط الرياح ضمن طقس اليوم على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري.

حالة الطقس غدًا فى مصر .. الحرارة تصل 42 ورياح وأمطار ببعض المناطق

بًتوقع نشاط الرياح الشمالية الشرقية على القاهرة الكبري والتى تصل سرعتها إلى 16 عقدة، ويوجد نشاط الرياح الشمالية الشرقية على شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية سرعتها 16 عقدة على السواحل الشمالية بينما تكون 18 عقدة على شمال الصعيد، وتنخفض إلى 13 عقدة على الجنوب.

ترتفع درجات الحرارة خلال طقس اليوم عن طقس الأربعاء على جنوب الصعيد وتصل الحرارة إلى 42 درجة على محافظة أسوان ومدينة إدفو، وتكون درجة الحرارة فى القاهرة مستقرة عند 35 درجة للعظمى خلال أمس واليوم الخميس، وانخفضت على الإسكندرية خلال طقس اليوم إلى 28 درجة بدلاً من 29 خلال طقس أمس، وتصبح درجات الحرارة المتوقعة على الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المدن فى مصر اليوم كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة 35-19

درجة الحرارة في الإسكندرية 28-19

بلطيم 27-19

شبين الكوم 35-19

دمنهور 34-18

مطروح 27-17

طنطا 34-19

السويس 34-19

الإسماعيلية 34-18

دمياط 27-20

العريش 27-19

بورسعيد 27-20

كاترين 34-17

نويبع 36-25

المنصورة 34-19

الزقازيق 35-19

شرم الشيخ 36-26

الغردقة 37-25

أسيوط 37-23

قنا 40-24

المنيا 37-22

الفيوم 36-20

أسوان 42-26

إدفو 42-26

أبوسمبل 41-25

الأقصر 41-25

سوهاج 39-24

الوادي الجديد 41-23

بني سويف 37-21

حلايب 32-27

شلاتين 36-26

حالة الطقس غدًا فى مصر .. الحرارة تصل 42 ورياح وأمطار ببعض المناطق