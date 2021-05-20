القاهرة - سامية سيد - تنصح إدارة الحماية المدنية باتباع مجموعة من الإرشادات لتلاشى حرائق الشقق والمساكن بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، خاصة في الصيف مع كثرة تشغيل أجهزة التكييف.

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نصيحة لتجنب حرائق الشقق أبرزها صيانة الأسلاك الكهربائية دوريا والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية