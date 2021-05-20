خطوة بخطوة وعلى أرض الواقع.. كيف تستخرج ترخيص بناء جديدا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

فتحت الحكومة باب استخراج التراخيص واستكمال أعمال البناء وفق المنظومة الجديدة تجريبيا لمدة شهرين في 27 مركزا ومدين وحيا على مستوى الجمهورية، وذلك بدءا من أول مايو الجاري وحتى نهاية يونيو.

ومن المقرر أن يتم تعميم هذه الاشتراطات عقب انتهاء الفترة التجريبية، لتبدأ بداية من أول يوليو القادم التطبيق الرسمي على مستوى المحافظات المصرية.

ويتساءل المواطنون عن آلية وخطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة، ويوضحها الخليج 365 خطوة بخطوة على النحو التالي، وذلك وفقا لضوابط البناء الجديدة وتعليمات محافظة القاهرة:

في البداية يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي مرفقاً به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات.

وبعد سداد رسوم الرفع المساحي يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية).

بعد ذلك يتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.

وتقوم الجامعة بإرسال بيان الصلاحية مختوما إلى المركز التكنولوجي (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) للاعتماد من الجهة الإدارية وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع.

وفي حال الرغبة في إعداد الرخصة لابد أن يكون التقدم للترخيص بعقد مشهر ويقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي وذلك بعد التعاقد مع (المهندس / المهندس الاستشاري – مكتب هندسي استشاري – بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل شاملا شهادة صلاحية أعمال الترخيص ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقعا من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمي بالمكتب الهندسي أو المهندس علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.

ويقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوما وفي حال عدم مطابقة المواصفات تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسي بتعديل ولا تتجاوز مدة إجراءات الترخيص 60 يوما.

ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي ويوقع على الأوراق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بعد التوقيعات.

ويتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل (المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية) لمراجعة المستندات في مدة أقصاها أسبوع.

ويقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص مختوما بعد سداد الرسوم، ويقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.

كما يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة لتحديد خط التنظيم وإلزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة وإعداد محضر تنسيقي وإرفاقه بملف الترخيص ويلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة إشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة أعمال مطابقة فيها الاشتراطات في مواقع سابقة.

وبعد انتهاء البناء يقدم المهندس شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين، ويتولى المركز التكنولوجي مع اللجنة المختصة بمراجعة التراخيص والأعمال على الطبيعة وإصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق وإخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة تأمين للمبنى لاستمرار التغطية التأمينية.