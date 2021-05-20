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الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 6 أيام بدرجات الحرارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، بداية من غد الخميس 20 مايو وحتى الثلاثاء 25 مايو.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 31 - 36 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 25 وحتى 28، والمناطق الجنوبية من 37 وحتى 40 درجة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

السبت:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الأحد:
نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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