الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 6 أيام بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، بداية من غد الخميس 20 مايو وحتى الثلاثاء 25 مايو.
وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 31 - 36 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 25 وحتى 28، والمناطق الجنوبية من 37 وحتى 40 درجة.
وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
السبت:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
الأحد:
نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.