شكرا لقرائتكم خبر عن 15.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لمشروعات قطاع الطرق خلال 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والمقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، عن تخصيص اعتمادات بلغت نحو 15 مليارا و390 مليون جنيه استثمارات موجهة لمشروعات الطرق خلال السنة المالية.

ونستعرض فيما يلى كيفية توزيع تلك الاستثمارات على المشروعات:

- 9 مليارات و766 مليون جنيه (استكمال مشروعات).

- 3 مليارات و713 مليون جنيه (مشروعات الطرق القومية).

- مليار و725 مليون جنيه (مشروعات جديدة).

- 186 مليون جنيه (مشروعات استراتيجية بجنوب سيناء).