شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض على موعد مع أول كسوف حلقى للشمس بـ2021 الخميس 10 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والظواهر الفلكية وخاصة الكسوف الشمسى، على موعد خلال الشهر المقبل مع أول كسوف شمسى فى 2021 سيكون کسوف حلقي للشمس.

وتشهد الكرة الأرضية ، الخميس الموافق 10 يونية، أول كسوف شمسى فى 2021، يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442، ولا يمكن رؤيته فى مصر .

ويمكن رؤية هذا الكسوف فى جميع مراحله فى ( شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا - جرين لاند).

وهذا الكسوف يری ککسوف جزئى فى ( معظم أمريكا الشمالية - معظم قارة أوربا - معظم قارة آسيا - المحيط الأطلنطي القارة القطبية الشمالية - شمال و غرب قارة أفريقيا).

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريبا ، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94 % من كامل قرص الشمس ، ويغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527.1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و 51 ثانية، على أن تتكرر ظاهرة الكسوف الحلقى في 14 أكتوبر 2023 م.

ويجب الإشارة إلى أن الكسوف الشمسى يحدث فى وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد ، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.