شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية»: توقعات جيدة لمصر فى موسم الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع الدكتور سعيد البطوطى، مستشار منظمة السياحة العالمية لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته فى سوق السفر العربى، حصول المقصد السياحى المصرى على نصيب جيد من حركة السياحة الوافدة من السوق الأوروبية ودول شرق أوروبا خلال موسم الشتاء المقبل، لافتًا إلى أن التعافى الحقيقى لمصر سيكون خلال أكتوبر المقبل. وأضاف أن هناك ارتباطا بين التطعيم واتجاهات السفر لدى السائح المرتقب، مشيرًا إلى أن التطعيمات ستكون من عوامل التفضيلات فى اختيار الوجهات التى يسافر لها السائح المرتقب، موضحًا أن ارتفاع نسب التطعيمات يعنى ارتفاع معدل الطلب عليها، لافتًا إلى أنه مع زيادة نسب التطعيم بشكل جيد فى مصر سيكون هناك بداية للتعافى مع موسم الشتاء المقبل، متوقعًا أن تكون عودة السياحة بشكل تدريجى، ولفت إلى أن معدلات السياحة خلال عام 2019، أى ما قبل جائحة كورونا يمكن أن تعود فى موسم شتاء 2022- 2023.

وأشار إلى أن الطلب موجود لكنه كامن، وبالتالى مع تخفيف قيود السفر ووصول المجتمعات إلى مرحلة المناعة الجماعية، فى بلدانهم والوجهات التى يقررون السفر إليها، سيكون هناك رواج كبير للسياحة العالمية.

وقال مستشار منظمة السياحة العالمية إن مصر ستكون من الوجهات المفضلة للسائح العربى، وأشار إلى أن الموسم الحالى يفضل السائح السعودى على سبيل المثال السياحة الداخلية، لكن السائح العربى سيكون مقبلا على السفر إلى مصر من الموسم التالى.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالحملات خلال الفترة الحالية فلن تأتى بنتيجة، لأن السائح المرتقب لديه رغبة فى السفر، نعم لكن لديه مخاوف من السفر، نتيجة للحالة النفسية للسائح، مشيرًا إلى أن الحملات يمكن أن تبدأ مع أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وبطبيعة الحال، سيكون التركيز على فكرة الأمان، والإشارة إلى نسب التطعيم، وهو ما يبحث عنه السائح المرتقب عند اتخاذ قرار السفر، وأوجه المنافسة، ولم يعد التعريف بالمنتج السياحى هو جوهر الحملات، والأمر هنا سوف يعتمد على فكرة تبديد الخوف من «كوفيد- 19» وتقديم المعلومات فى أرقام حقيقية وغير مبالغ فيها ومعلومات موثقة وصحيحة ولها مصداقية.

وأشار مستشار منظمة السياحة العالمية إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستكون من أسرع المناطق فى التعافى واسترداد معدلات الحركة التى كانت عليها قبل الجائحة، وذلك خلال العام 2023، لافتا إلى أهمية التحصين من حيث إنه السبب الجوهرى فى تفضيل السائح وجهة سياحية على أخرى.