شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محال ومقاهٍ وفَضّ أفراح فى حملات لمواجهة «الفيروس» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة بمراكز ومدن المحافظات للتأكد من مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» وارتداء الكمامات.

فى سوهاج، أسفرت الحملات المكثفة التى شنتها الأجهزة التنفيذية عن ضبط 505 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، وإغلاق 16 محلًا تجاريًا و7 مقاهٍ لمخالفة أصحابها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وضبط 19 شيشة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة.

وفى القليوبية، تابع المحافظ، عبدالحميد الهجان، حملة تطهير الشوارع، باستخدام 5 مُعَدّات لرَشّ شوارع الحى والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات، موجهًا بتكثيف أعمال التطهير واستمرارها بشكل يومى، حيث أسفرت عن تحرير 188 محضرًا لعد ارتداء كمامات وضبط 14 شيشة وإغلاق 13 مقهى وصالون حلاقة وملاه وتحرير 8 محاضر لمخالفة مواعيد الإغلاق.

وفى بنى سويف، نفى المحافظ، الدكتور محمد هانى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تكون الهيئات الحكومية إحدى بؤر انتشار كورونا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الموظفين والجمهور المتعامل مع هذه الهيئات. ووجّه بالمرور على بعض المصالح الحكومية، التى شملت إدارات الديوان العام وإدارة الأملاك ومديرية الشباب والرياضة.

وفى البحر الأحمر، وجّه الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الأجهزة الطبية بالبدء فى تطعيم مرضى الأورام بقسم العلاج الكيماوى بمستشفى الغردقة العام، معلنًا تسجيل جميع مرضى الأورام بالمحافظة على الموقع، وذلك تيسيرًا على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة.

وفى الفيوم، أسفرت حملة شنها مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواى، عن فض فرح بقرية بسنرو القبلية، وإغلاق ملعب كرة قدم، بالإضافة إلى إغلاق مقهى مخالف وقاعة أفراح ومناسبات وتحرير 30 مخالفة فورية لعدم ارتداء كمامات.

وفى المنيا، أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، إنشاء مركز للتطعيم بمستشفياتها الجامعية، وذلك بمقر مستشفى الكبد، وذلك إسهامًا من الجامعة فى تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باللقاحات المخصصة.

وفى دمياط، شددت المحافظ، الدكتورة منال عوض، على تكثيف الحملات لرصد مدى الالتزام بمواعيد الإغلاق واتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين، لافتة إلى متابعتها الإجراءات فى رأس البر من خلال جولات مفاجئة.