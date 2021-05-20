شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تشيد بمبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت الكنائس المصرية بالمبادرة، التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة فى فلسطين، جرّاء الأحداث الأخيرة التى جرت مع الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدة أنها تمثل لفتة مساندة ودعما للأشقاء الفلسطينيين فى المحنة الإنسانية التى يمرون بها.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى بيان، أن هذه المبادرة تؤكد بوضوح دور مصر التاريخى الذى لا يزال حاضرًا فى دعم الشعوب العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، تأييدها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، وأشارت، فى بيان، إلى رفضها القاطع لما يحدث من إراقة الدماء فى دولة فلسطين الشقيقة، كما تؤكد صلاتها وتعضيدها، لكى يكون الحوار هو الطريق الأمثل لمسيرة السلام.

وأشادت الطائفةُ الإنجيلية، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكى، بكل فخر واعتزاز بالمبادرةِ المصرية، وذكرت فى بيان، تأييدها موقفَ الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مساندةِ الشعبِ الفلسطينى سياسيًّا واقتصاديًّا، للتأكيدِ أمامَ العالمِ أجمع بأنَّ مصرَ هى قلبُ الوطنِ العربيّ النابضُ بالأصالةِ والإنسانيةِ، مؤكدة تشجيعها جميع الجهودِ التى يطلع بها المجتمعُ الدوليُّ فى هذا الشأنِ.

من ناحية أخرى، عقد قداسة البابا تواضروس، لقاءً، أمس الأول، مع الآباء أساقفة أمريكا الشمالية، عبر تقنية «zoom»، إذ أن للكنيسة القبطية 12 أسقفًا فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اثنين فى كندا واثنين فى أمريكا الجنوبية.

وبعد الصلاة، قدّم البابا، كلمة روحية عن القيامة وانفتاح السماء أمام الإنسان ثم دارت مناقشات حول أهمية العمل الجماعى والتعاون فى مجالات الخدمة والأنشطة المتنوعة،

كما التقى «تواضروس»، مساء أمس، فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجاكلين عازر، نائب المحافظ، لتبادل التهانى بالأعياد، وذلك فى حضور الأنبا بافلى، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وعبّر البابا، خلال كلمته عن شكره وتقديره للدور الذى تقدمه الأمانة العامة وعن كيفية تقديم «خدمة مجودة»، كما قدم وكيل البطريركية بالإسكندرية، نبذة سريعة عما قدّمته الأمانة العامة للمستشفيات من خدمات طبية متنوعة فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.

وخلال زيارة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء أمس الأول، اجتمع «تواضروس» مع أعضاء مجلس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالمحافظة، لمناقشة وتقييم إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية، ووضع خطة عمل لتحديات الفترة المقبلة.