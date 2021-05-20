شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب»: استهداف الأبرياء نقطة سوداء فى سجل الكيان الغاصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة للانتهاكات غير المشروعة التى يمارسها الكيان الصهيونى الغاصب فى حق الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم.

وكتب شيخ الأزهر، تدوينة، عبر صفحتيه الرسميتين بـ«فيس بوك» و«تويتر»: «استمرار الإرهاب الصهيونى فى استهداف الفلسطينيين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموى لهذا الكيان الغاصب، فى ظل تواطؤ عالمى مخزٍ، أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطينى الصامد، وينصره نصرًا عزيزا».

تدوينة «الطيب» تأتى فى إطار الحملة العالمية التى أطلقها شيخ الأزهر- بكل اللغات- لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والتعريف بحقوقه المغتصبة، والتى أعلنها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

بدوره، ثمّن الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية فى عملية إعادة الإعمار.

وأكد «الأزهرى» الدور الكبير الذى تؤديه مصر بقياداتها ومؤسساتها لحماية الشعب الفسطينى، إيمانًا منها بعدالة القضية الفلسطينية، مضيفًا: «الأقصى فى قلوبنا، والقدس الشريف فى قلوبنا، وسيظل حيًا فى قلوبنا حتى يعود الحق المسلوب إلى أهله من يد الإرهاب والوحشية والإجرام».

وتوجّه «الأزهرى» بالدعاء للمولى عز وجل: «اللهم احفظ المسجد الأقصى، والقدس الشريف، وفلسطين وشعبها، وعجّل برفع الكرب، واقصم جبروت إسرائيل وإرهابها».

أعلن صندوق «تحيا مصر» تخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة، وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

ويستعد الصندوق لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية».

يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة «نتشارك من أجل الإنسانية» بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس، وبذل المزيد من الجهد فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.