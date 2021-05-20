شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: سمير غانم ودلال عبدالعزيز يحتاجان إلى مزيد من الرعاية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن آخر المستجدات لحالة الفنان سمير غانم وزوجتة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال مستشار الرئيس إنه يتابع إعلاميًا حالة الفنان سمير غانم وزوجته، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن حالتهما تحتاج لمزيد من الرعاية.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر»، مساء الأربعاء، أنه يتمنى الشفاء للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزبز.