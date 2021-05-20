شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يعزي فريد الديب في وفاة ابنته على تويتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ابنة المحامي فريد الديب، وغرد في تدوينه له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: ‏بخالص الحزن والأسي وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص التعازي والمواساة للأستاذ الفاضل فريد الديب لوفاة نجلته، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

كانت اسرة فريد الديب قد اعلنت وفاة الدكتورة ايمان فريد الديب استاذ القانون الدولي عصر اليوم نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.