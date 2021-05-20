شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تخصص يومى اإثنين والخميس لتسليم بطاقات العضوية لدفعة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يوسف حمزة أمين عام نقابة أطباء الأسنان، إنه من المقرر أن يتم تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2019، للحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من النقابة العامة حتى تاريخ 9 مارس 2021، خلال يومى الأثنين والخميس من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا كل أسبوع بمقر النقابة العامة، بعد حلف القسم، مشيرا إلى أنه لن يتم تسليم البطاقات بأى يوم أخر.

وأوضح حمزة، أنه يتم تسليم بطاقات العضوية للخريجين بكعب استمارة التقديم والبطاقة الشخصية، لافتا إلى أن المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان بالمحافظات يتم متابعة النقابة طرفهم لاستلام بطاقات العضوية منها، مشيرا إلى أن أخر موعد للاستلام هو الخميس 3 يونيو 2021.

وكانت قد أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن بدء فترة القيد الثانية لخريجى كليات الأسنان من دفعة 2019، يوم الأحد 23 مايو 2021، وتنتهى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 ، مشيرة إلى إمكانية تقديم أوراق القيد فى مقر النقابة أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، إلا أن الأطباء المتقدمين بأوراقهم للنقابة العامة يتم استلام كارنية العضوية منها أيضا بعد أداء القسم طبقا لمواعيد الإعلان على صفحة النقابة وللأطباء المتقدمين بالنقابات الفرعية الاستلام عن طريق الفرعيات بالمحافظات.