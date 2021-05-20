شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تخصص يومى اإثنين والخميس لتسليم بطاقات العضوية لدفعة 2019 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حمزة، أنه يتم تسليم بطاقات العضوية للخريجين بكعب استمارة التقديم والبطاقة الشخصية، لافتا إلى أن المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان بالمحافظات يتم متابعة النقابة طرفهم لاستلام بطاقات العضوية منها، مشيرا إلى أن أخر موعد للاستلام هو الخميس 3 يونيو 2021.
وكانت قد أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن بدء فترة القيد الثانية لخريجى كليات الأسنان من دفعة 2019، يوم الأحد 23 مايو 2021، وتنتهى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 ، مشيرة إلى إمكانية تقديم أوراق القيد فى مقر النقابة أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، إلا أن الأطباء المتقدمين بأوراقهم للنقابة العامة يتم استلام كارنية العضوية منها أيضا بعد أداء القسم طبقا لمواعيد الإعلان على صفحة النقابة وللأطباء المتقدمين بالنقابات الفرعية الاستلام عن طريق الفرعيات بالمحافظات.