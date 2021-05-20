شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية لإعادة ركاب الصعيد بعد العيد ينتهى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أن تشغيل القطارات الإضافية التى دفعت بها خلال فترة عيد الفطر لخدمة خطوط الصعيد سينتهى غدا الجمعة، حيث دفعت بـ8 قطارات إضافية لتقوم برحلات يومية خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو الحالى بجانب القطارات المجدولة.

واستهدفت القطارات الإضافية التى دفعت بها هيئة السكة الحديد مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، كما قامت أيضا بزيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.