شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد ٢٣ مايو.

ونوهت الوزارة بأن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

ويعد الهدف من هذا الامتحان هو «ضبط الخوادم المركزية» من ناحية الوزارة «والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة» من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وسيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.

تعرف على تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة

تعرف على تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة