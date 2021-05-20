شكرا لقرائتكم خبر عن حار شمالا وأمطار على هذه المناطق .. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء 25 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 20 مايو إلى الثلاثاء 25 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى الخميس 35 درجة والجمعة 34 درجة بينما تكون السبت 31 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الخميس 20 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا

- حالة الطقس الجمعة 21 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا

- حالة الطقس السبت 22 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 23 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الاثنين 24 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- حالة الطقس الثلاثاء 25 مايو 2021:

على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الخميس 20 مايو إلى الثلاثاء 25 مايو 2021.