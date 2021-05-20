شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تفاصيل الامتحان التجريبى للثانوية العامة يبدأ الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 مايو الجارى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: إن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وكشفت الوزارة، أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذى سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.