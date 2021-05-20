3 سيناريوهات.. ماذا يحدث حال إتمام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة؟ وزير الري يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، عن 3 سيناريوهات محتملة لمصر خلال الفترة المقبلة في حالة حدوث الملء الثاني لسد النهضة.

وقال عبدالعاطي، في تصريحات له، إن السيناريو الأول يتمثل في حدوث فيضان عالي مع وجود مناسيب آمنة في بحيرة السد العالي كافية لاستيعاب صدمة الملء الثاني لسد النهضة، والسيناريو الثاني، حدوث فيضان متوسط والذي سيتم انتقاص منه كمية المياه التي ستخزنها إثيوبيا للسد.

وتابع وزير الري: "أما السيناريو الثالث والأسوأ هو تزامن حدوث الجفاف مع ملء سد النهضة"

وأوضح عبدالعاطي، أن الوزراة اتخذت أكثر من إجراء لمواجهة النقص في المياه، كتقليل مساحات الأراضي التي يتم زراعتها بالمحاصيل الشرهة للمياه، بجانب إقامة محطات لمعالجة الصرف الزراعي ومحطات خفض وسدود حصاد أمطار، بجانب مشروع تبطين الترع.

وأشار الوزير، إلى الآثار السلبية التي تعرضت لها السودان بسبب التصرفات الأحادية لإثيوبيا خلال الملء الأول وما بعده، مضيفا أن إثيوبيا تعتزم تخزين ما يقرب من 13.5 مليار متر مكعب مياه خلال الملء الثاني.

وتابع: إن ملء سد النهضة يعتبر صدمة لأنه سينتقص من كمية المياه التي تأتي إلى مصر، خاصة إذا تزامن ذلك مع حدوث جفاف.

كان سامح شكري وزير الخارجية، قال في تصريحات تليفزيونية أمس، إنه لا بد أن نطمئن جميعًا لأن لنا رصيدًا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي ولدينا ثقة أن الملء الثاني لسد النهضة لن يكون مؤثرًا على المصالح المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدرة مواردنا المائية.