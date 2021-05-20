بعد الاتفاق على 40 مليون جرعة من "سبوتنيك".. ما موقف اللقاحات المتوقع وصولها مصر قريبًا؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأوضح زيدان، أنه تم الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا.

وتعمل الحكومة على التوسع في عمليات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لكورونا، وذلك من خلال البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات.

ويستعرض الخليج 365، موقف اللقاحات والمواد الخام المتوقع وصولها، خلال الفترة المقبلة، على النحو التالي:

ـ أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه من المتوقع وصول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

ـ أعلنت وزيرة الصحة، وصول المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التي بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.

ـ أشارت زايد إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات فيروس كورونا، ومنها لقاح "ساينوفارم" ولقاح "استرازينيكا"، ولقاح "سينوفاك"، مشيرة إلى الكميات التي وصلت حتى الآن، وما هو متوقع وصوله خلال الفترة المقبلة.

ـ أعلنت أنه من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح "ساينوفارم" الصيني خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من خلال "كوفاكس" خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وبذلك يصل إجمالي المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة.

وأشارت الوزيرة، إلى جهود التوسع في أماكن اللقاحات وتوفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية.