نشرة الحوادث المسائية.. إيداع "سفاح الجيزة" مستشفى الأمراض العقلية والمؤبد لقاتل ضابط كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"النار مسكت في الأنتريه".. السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بكورنيش المعادي

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع في شقة سكنية بكورنيش حلوان أمام حديقة 6 أكتوبر.

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النقض.. المؤبد للمتهم بقتل ضابط مرور كفر الشيخ

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على "يونس.أ"، المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، بعد أن ألغت إعدام المتهم في وقت سابق.

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سيدة استجدته وسائق كتم أنفاسه.. الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على مواطن بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ربة منزل وسائق؛ لاعتدائهما بالضرب على مواطن وكتم أنفاسه وسرقة مبلغ مالي ومتعلقاته الشخصية، أثناء تواجده بمنزله في السيدة زينب.

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جنايات الجيزة تقرر إيداع "سفاح الجيزة" بمستشفى الأمراض النفسية.. والتأجيل لـ 23 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"؛ في اتهامه بقتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 23 سبتمبر.

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كشف ملابسات تداول مقطع فيديو "إباحي" لفتاة عبر الفيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإنترنت واستغلالها في عمليات التشهير والابتزاز، وكشفت ملابسات تداول مقطع فيديو لإحدى الفتيات.

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الداخلية: سحب 4 آلاف و830 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 4830 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

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الداخلية: ضبط 15384 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية و2473 مخالفة لقرارات الغلق

استكملت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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