شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطبيق إجراءات فيروس كورونا الاحترازية في البحيرة تغلق 31 منشأة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية في محافظة البحيرة حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد في شوراع ومدن المحافظة.

وشددت الحملات على التأكد من غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد التابعة لمجلس الوزراء، وفقًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 298 محضرًا لعدم إرتداء الكمامة وغلق 31 من المنشآت المخالفة، وصادرن 31 شيشة وأزالت ملعب وكافتريا مخالفين.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة في محافظة البحيرة ملاهي مخالفة، وحررت عدد 23 محضرًا لعدم إرتداء الكمامة، كما حررت الوحدة المحلية في أبوالمطامير عدد 10محاضر لعدم إرتداء الكمامة، وأغلقت الوحدة المحلية في مركز رشيد 27 مقهًا ومحل وقاعة حفلات وحررت 10 محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

وتم تحرير 122 محضرًا عدم ارتداء الكمامة في مراكز بدر والمحمودية والرحمانية وإيتاي البارود، وصادرت الوحدة المحلية لمركز وادى النطرون عدد 31 شيشة وحررت 134 محضرًا لعدم إرتداء الكمامة، كما أزالة الوحدة المحلية في أبوحمص ملعب وكافتريا مخالفين.

حملات تطبيق إجراءات فيروس كورونا الإحترازية فى البحيرة تغلق 31 منشأة