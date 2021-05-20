شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن حالة طقس الأيام المقبلة (تعرف عليه) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «الأجواء المستقرة، ودرجات الحرارة على السواحل الشمالية ممتعة وتتراوح ما بين 29 إلى 30 نهارا، وما بين 18 و19 ليلا».

وتابع: «تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و36 على القاهرة والوجه البحري، لتنخفض السبت إلى 31 درجة»، لافتا إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 37 في دهب وشرم الشيخ خلال النهار.