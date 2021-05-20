شكرا لقرائتكم خبر عن موظف في «زارعة الفيوم» يتبرع بـ100 جنيه من راتبه لمدة عام لإعادة إعمار غزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرع موظف بجهاز تحسين الأراضي بالفيوم، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، بمبلغ ١٠٠ جنيه من راتبه الشهري لمدة عام كامل لصالح صندوق «تحيا مصر»، للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، استجابة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار القطاع، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

وقال الموظف الذي يدعى حمادة جعفر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن «هذا فخر وإعزاز يقوم به الرئيس السيسي، وهذه مبادرة تؤكد وبوضوح دور مصر التاريخي الذي قامت به وما زالت في دعم الشعوب العربية، وموقف مصر الثابت بدعم قطاع غزة، وأنها قضية المصريين والعرب الأولي»، مطالبًا «جميع زملائي في وزارة الزراعه واستصلاح الأراضي وجهاز تحسين الأراضي وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التبرع، للوقوف بجانب القضية الفلسطينية».

يذكر أن الموظف تقدم بطلب رسمي إلى مديره المباشر، الذي وافق على الطلب، وأحاله إلى رئيس الهيئة ووزير الزراعة، لاتخاذ اللازم، لخصم المبلغ المحدد من راتب المتبرع.