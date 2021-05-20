شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: ملء سد النهضة سيؤثر سلبا على مصر والسودان.. وجاهزون بالبنية التحتية للمواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا تعتزم تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه في الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدًا أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر بشكل كبير على مصر والسودان، خاصة إذا كانت هناك فترة جفاف.

وأضاف “عبدالعاطي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء Dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر بشكل أكبر على السودان، ومصر جاهزة بوجود بنية تحتية قوية للموارد المائية في حالة الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدًا أنه تم تحديد مساحات المحاصيل المستهلكة للمياه خلال السنوات الأخيرة ويتم عمل أكبر محطتين لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وتابع حديثه قائلا:«نعمل على مشروع تبطين الترع ومشروعات أخرى لزيادة القدرة على تحمل الصدمات في أي وقت

وأشار إلى عدم الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة سوف يسبب مشكلة لجميع الأطراف«.