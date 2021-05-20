شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان «أبوحجاج» يُطالب باستثناء محال إصلاح إطارات السيارات من «مواعيد الغلق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الفنان حسين محمد حسن، وشهرته «أبوحجاج»، ابن مدينة بني مزار في المنيا، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستثناء محال إصلاح إطارات السيارات من قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال في الساعة 9 مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال «ابوحجاج» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن «إصلاح كاوتش السيارات تعد من الخدمات العاجلة، في ظل عدم وجود، محطات وقود بها ورش إصلاح كاوتش، داخل تلك المدن»، مشيرًا إلى أنه «فوجئت بقيام الفرق الأمنية بتحذيري عند التاسعة مساءً بغلق ورشتي لإصلاح كاوتش السيارات».

يذكر أن «أبوحجاج» اشتهر بدور «أشرف» في مسلسل «الكبير قوي» مع الفنان أحمد مكي، كما شارك في مسلسلات «عريس دليفري وأزمة سكر وعصابة بابا وماما وراسين في الحلال والراجل الآخر وفندق 8 خريجة»، كما شارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في عدد من الإعلانات، وبجانب عمله الفني واصل «أبوحجاج» عمله في ورشته لإصلاح إطارات السيارات.