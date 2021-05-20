شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": ننهى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية "زى ما الكتاب بيقول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والخدمات الاجتماعية فى القرى المستهدفة، متابعا:"زى ما الكتاب بيقول تماماً كما قال الرئيس".

وأضاف "جاد الكريم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن هناك مجهود ضخم يتم فى تطوير القرى المستهدفة، فى كافة القطاعات وقطاع التكنولوجيا، تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بحيث تتمكن هذه القرى من الالتحاق بقطار التحول الرقمى.

ولفت "جاد الكريم"، إلى أن المبادرة تضم 52 مركزا تضم 1500 قرية وهو ما يشكل ثلث سكان الريف، موضحاً أن هذه المبادرة سيستفيد منه 18 مليون مواطن.