شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول مجمع خدمات ضمن «حياة كريمة» بتوماس وعافية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة أبوعوف العفى، رئيس قرية توماس وعافية، والمهندس محمد الانصاري استشاري المشروع، الأربعاء، بدء العمل لإنشاء أول مجمع خدمات المواطنين بقرية توماس وعافية والذي سيتم إنشائه على مساحة 500 م٢ لخدمة المواطنين، ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأكد رئيس المركز أنه تم اختيار 9 مواقع داخل الوحدات القروية ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – أصفون – النجوع – توماس –النمسا – كومير ) لإنشاء مجمع خدمات المواطنين ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بمركز اسنا على مساحة لا تقل عن 450 م2 على ان يضم الدور الارضي :- مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين على مساحة 400م2 كما يضم الدور الأول علوي، سجل مدني وشهر عقاري على مساحة 140م – مكتب تموين على مساحة 120م2 – مكتب بريد 140م2، اما الدور الثاني علوى عبارة عن وحدة محلية على مساحة 140م2، ومجلس شعبي محلي على مساحة 120م2، ووحدة تضامن اجتماعي على مساحة 140م2، على ان يكون إجمالي الخدمات داخل المبنى 7 خدمات مختلفة بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

وأشار «نصير» إلي أن رئاسة مركز ومدينة اسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الاعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري بجميع قرى اسنا التي انضمت للمشروع.