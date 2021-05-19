شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعي ابنة فريد الديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة إيمان الديب، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق، ابنة المحامي المشهور فريد الديب، التي وافتها المنية، صباح الأربعاء، عن عمر ناهز الـ50 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ودعى «الخشت» في بيان، الأربعاء، للفقيدة أن «يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان»، معربًا عن تعازيه لأسرة الفقيدة وأسرة الكلية والجامعة.