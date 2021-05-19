شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر: دورات تدريبية للارتقاء بالأداء الوظيفي والإداري للعاملين بكلية الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الآثار، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالكلية وما توصلت إليه في المرحلة السابقة وما المطلوب إنجازه في المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الجامعة -في بيان الأربعاء- تذليل كافة العقبات أمام العاملين بالكلية، موجهاً بعقد دورات تدريبية للارتقاء بالأداء الوظيفي والإداري.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير جميع الكليات والارتقاء بالعملية التعليمية للوصول إلى أعلى جودة ممكنة على المستوى العلمي.