شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن تركيب 3 تنكات أكسجين بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تركيب 3 تانكات اكسجين بمستشفيات حمات مطوبس، وحميات كفر الشيخ وصدر كفر الشيخ، بسعة 11000 لتر لكل منهم ويحتوي كلا منهم على 2 مبخر سعتهما 120 متر مكعب في الساعة ،و 240 متر مكعب في الساعة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتوفير الأكسجين بكميات كافية داخل المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا.، مشيداً بالتعاون بين وزارة الصحة والمحافظة.

وأشرف جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على تركيب تانك الاكسجين بمستشفى حميات مطوبس، بسعة 11000 لتر ،مؤكداً على اهتمام ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على إمدادات الأكسجين تتم بانتظام بالمستشفيات دون أي معوقات.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،،أنه جاري تركيب القواعد الخرسانية تمهيدا لتركيب خزانات بعدد من المستشفيات الأخرى مثل كفرالشيخ العام ودسوق العام وحميات دسوق وسيدي سالم المركزي وسيدي غازي المركزي وفى انتظار توريد الخزانات لتركيبها على الفور ،لضمان استمرار توافر الأكسجين على مدار 24 ساعة، حرصا من المحافظة ووزارة الصحة على الارتقاء بالخدمة الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وأضافت سلام، إنه توجه الشكر للواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ على متابعته المستمرة وتوجيهاته، لتوفير كميات من الاكسجين الاحتياطية ،حرصاً على حياة المرضى ،مشيدة بالإدارة الهندسية بمديرية الصحة، لحرصها الدائم على الصيانة الدورية والمستمرة للأجهزة الطبية وشبكات وتانكات الأكسجين بالمستشفيات وتحركها على الفور حال حدوث أي مشكلة.