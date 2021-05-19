شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك يكشف سر الاستقالة المفاجئة: لم نتحمل وصفنا بـ«لجنة العار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أنباء تقدم اللجنة الثلاثية بالزمالك باستقالتها لوزير الشباب والرياضة.

وقال عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» الأربعاء، إن اللجنة تحملت المسؤولية في وقت صعب، فضلا عن الإساءات وشائعات التي وجهت للجنة بأنهم «لجنة العار» وإشاعات عن إقالتها لذلك إعفاءً للمسؤولية قررت الاستقالة.

وأشار إلى أن اللجنة تسلمت والنادي عليه مستحقات بحوالي مليار و300 مليون جنيه مديونات لثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة المالية والضرائب والتأمينات والأوقاف إضافة إلى مرتبات متأخرة لعقود اللاعبين.

ولفت إلى أن هناك 256 مليون جنيه متأخرات لفرق نادي الزماك، مؤكدا تسديد أجزاء كبيرة منها بلغت 80%.

وأكمل أن اللجنة الثلاثية تسلمت خزينة النادي بها مليون و250 ألف وديون مليار 350 مليون جنيه.

وأشار إلى أن اللجنة عندما تسلمت النادي كان حجم متسحقات اللاعبين في كل اللعبات ربع مليون جنيه ومتأخرات مرتبات لمدة 9 أشهر، مضيفا أن مصاريف النادي الزمالك شهريًا تفوق 70 مليون جنيه.

وتابع أن النادي يصرف 5 مليون جنيه للعمال والموظفين شهريًا.

وحول شائعات عن تعمد وزير الشباب والرياضة هدم نادي الزمالك، أكد أن الدكتور أشرف صبحي تحمل ضغوط كبيرة من أجل دعم الزمالك «تحمل ما لم يتحمله بشر»، مضيفا أن الوزير حمل النادي على عاتقه.

وكشف أن الوزير لم يتدخل في قرار يتعلق بشأن الزمالك، وزير الشباب والرياضة تدخل لحل أزمة الزمالك مع الضرائب والتأمينات.

وعن حقيقة طلب فرجاني ساسي لمتأخراته، قال إن ساسي ساند فريق الزمالك وقت أزمته ويؤدي بكل قوة داخل الملعب، مضيفا أن وكيله تقدم بطلب للحصول على متأخراته ولكن اللاعب لم يعترض على تأخر مستحقاته، حسب تعبيره.

ونوه بأن شيكابالا لم يتقاضى أي مليم حتى الآن ورغم ذلك يؤدي بكل قوة داخل الملعب، لافتًا إلى أن جنش أيضًا لما علم أن النادي في أزمة أعاد مقدم عقده للنادي.