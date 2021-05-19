شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطارات المترو الجديدة: «مزودة بشاشات LCD وكاميرات وممر آمن» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الأربعاء، القطار الأول من عدد 6 قطارات المتعاقد عليها مع شركة «هيونداى روتيم» الكورية، لتشغيلها بالخط الثاني (شبرا الخيمة- المنيب) شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان بتكلفة إجمالية حوالى 130 مليون دولار، بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصري.

ومن المخطط توريد قطار شهريًا، ليتم الانتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر2021، ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالي 45 قطارا، ويتم تمويلها من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.