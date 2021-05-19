شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يفتتح وحدة الرعاية الأولية بالعبور لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الأربعاء، وحدة الرعاية الأولية بالعبور، لتطعيم الفئات المستهدفة للقاح فيروس كورونا.

حضر الافتتاح وكيل المديرية د. رضا فكري، وتعد هذه الوحدة هي الثالثة بعد مركز مبارك بفيصل والمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول، لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

كما يأتي هذا التوسع لتسهيل الإجراءات على المواطنين اثناء التطعيمات وذلك للحد وتقليل فرص وخطورة الإصابة من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الفئات المستهدفة من التعطيمات هي الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.