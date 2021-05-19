شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى الرحلات السياحية من جدة والرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، الأربعاء، أول رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية وعلي متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتى الرياض وجدة، بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مؤخرًا للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول ومن بينها مصر.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعى.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تشهد استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا .

مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولي الرحلات السياحية من جدة والرياض

مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولي الرحلات السياحية من جدة والرياض

مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولي الرحلات السياحية من جدة والرياض