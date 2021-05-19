شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الغربية» يتابع تطعيم العاملين بالحكومة ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إنه في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، يتم بذل كافة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل الدعم لمواجهة الجائحة، جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة، لفعاليات اليوم الثالث لمبادرة «اللقاح أمان» التي أطلقتها الوزارة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية وضم مبادرة اللقاح امان ضمن المبادرات الرئاسيه للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن فعاليات اليوم الثالث تستهدف تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة ونقابة الصيادلة والإدارة التعليمية بسمنود والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، بجانب تطعيم العاملين في مديرية التربية والتعليم في إدارات (كفر الزيات، زفتى وبسيون) .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مبادرة «اللقاح أمان» تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما ناشد جميع مواطني محافظة الغربية وجميع العاملين بالقطاع الصحي والخدمي الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة .