شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتسلم الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير من مصر لمحاربة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة الهند في القاهرة، عن قيام شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية بمصر بتسليم الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير إلى نيودلهي.

وقد تم توزيع شحنة الدواء على المستشفيات ومرافق علاج مرضى كورونا في أنحاء البلاد المختلفة.

وأعربت السفارة عن تقديرها العميق لمصر ولشركة إيفا فارما التي قامت بتسليم الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير قبل الموعد المحدد، ومن ثم أسهمت في جهود الإغاثة العاجلة لمرضى كورونا.

كانت السفارة قد وقعت على شراء 300 ألف جرعة لمحابة فيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت الإصابات في العالم 163 مليون حالة منذ بدء انتشار الجائحة.