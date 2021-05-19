شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات بنها تستكمل تطعيم الطاقم الطبي بالجامعة ضد كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت مستشفيات بنها الجامعية، الأربعاء، تطعيم الطاقم الطبى «أطباء وتمريض» وعمال المستشفيات الجامعية، وأطباء كليات الطب البشرى والطب البيطرى والعلاج الطبيعي والإدارة الطبية بالجامعة، ضد فيروس كورونا المستجد COVID -19 بلقاح «سينوفارم».

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن التطعيم يتم تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات، وبتوجيه من الدكتورة عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى، مشيرا إلى أنه يتم التسجيل والتطعيم بنفس اليوم، وعلى من يرغب في أخذ التطعيم التواصل مع وحدة مكافحة العدوى بالمبنى الإداري الدور الخامس مع ضرورة إحضار البطاقة الشخصية وصورة ضوئية منها، حيث جرى تحديد أيام السبت والاثنين والأربعاء لإعطاء اللقاح.

وشهدت أعمال التطعيم اليوم الدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية طب بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وقام بالتطعيم من التمريض رحاب حمزة وآيه عودة.