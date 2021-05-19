شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر : 41 ألف من العاملين بالسياحة تلقوا لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف حملات الطب الوقائى على جميع فنادق المحافظة وعمل تحليل للعاملين العائدين من العطلات والجدد، نظرًا لزيادة الاشغال بالفنادق وتدفق السائحين، وذلك حفاظًا على سلامة العاملين والزوار.

كما أعلن أنه تم تلقي ما يقرب من 41 الف من العاملين بقطاع السياحة لقاح كورونا، كما تلقى 10 آلاف مواطن اللقاح في جميع المدن، مؤكدا على توافر اللقاح ونشر فرق تطعيم متحركة تجوب المحافظة تيسيرًا على الأهالي.