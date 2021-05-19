شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي: نقدر دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم الجامعة ومستشفياتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة احترامها وتقديرها للمؤسسات التشريعية في وطننا الغالى بغرفتيه «نواب وشيوخ».

وقالت الجامعة- في بيان الأربعاء- إن إدارة الجامعة وفى إطار حرصها على تعميق أواصر التعاون بينها وبين المؤسسات الوطنية والهيئات في عموم وطننا الحبيب، يطيب لها أن تشير إلى دور الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا في دعم الجامعة على المستوى المعنوى والمادى ونقل متطلباتها إلى الوزارات المعنية ومجلس الوزراء لتحقيق مزيد من الاستقرار وخاصة فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية داخل الجامعة.

وأوضحت جامعة جنوب الوادى أن دور نواب الشعب ملموس وواضح، ويلقى مزيدا من التقدير داخل الجامعة بداية من أقل مسؤول وانتهاء برئيس الجامعة.

الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية

كما توضح الجامعة أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتجل وتقدر معظم المؤسسات الوطنية سواء تشريعية أو إعلامية أو رقابية، وتعمل تحت ظل قيادة سياسية حكيمة لا هم لها سوى المواطن والوطن.