شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة قنا يتفقد مراكز تلقي اللقاح بدشنا ونجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور راجي تواضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا الاربعاء مراكز تلقي لقاح كورونا بمركزي نجع حمادي ودشنا وذلك للإطمئنان على سير العمل رافقه الدكتور بدوي المعاون مدير إدارة نجع حمادي.

وتفقد تواضروس خطوات تسجيل المواطنين والتأكد من بياناتهم كذلك إعطاء المواطنين للقاح كورونا في إطار من الوقاية والحماية، كما تأكد من وجود رصيد من اللقاح مخزنة وفق تعليمات الوزارة

والتقي المواطنين وتأكد من حصولهم على اللقاح بسهولة ويسر منذ حضورهم إلى تسجيل بياناتهم ثم اخذهم اللقاح.

وشدد تاوضروس خلال الزيارة على ضرورة تذليل كافة العقبات من أجل راحة المواطنين حتى حصولهم على اللقاح.

كما دعا المواطنين بسرعة التسجيل على موقع الوزارة حتي يتثني للجميع تلقي اللقاح بالمجان.