شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 515 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الأربعاء، من ضبط 515 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 120 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 107 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 5 «تكاتك»، و2 دراجة نارية بدون ترخيص و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.