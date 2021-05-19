شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا حادث طريق الدائرى الأوسطى بحلوان لـ 5 أشخاص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الدائرى الأوسطى فى نطاق حى حلوان، حادث مرورى أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وذلك نتيجة انقلاب سيارة مقطورة محملة بحديد التسليح ما أدى إلى تصادم عدد من السيارات الملاكى.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "أسامة على طرشوبى على، حسام عرفة صبحى حسين، وصابر محمد إبراهيم دسوقى"، وإصابة كل من "أحمد أبو العز أبو العز، وحسام حامد أبو الاسعاد"، وتم إرسال عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقى العلاج، ونقل الجثامين للمشرحة، كما أرسلت محافظة القاهرة لودر إنقاذ لفتح الطريق مرة أخرى.